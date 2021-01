Revival | Mike Flanagan svela che il film tratto dal libro di Stephen King non verrà realizzato

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)hato che l'adattamento cinematografico di, uno dei romanzi di, non, il romanzo scritto da, non diventerà unha aggiornato i fan sul progetto che era in fase di sviluppo per Warner Bros. Ilmaker avrebbe dovuto essere coinvolto come sceneggiatore e potenzialmente regista dell'adattamento per il grande schermo dopo l'abbandono del progetto che era stato ideato per Universal Pictures con l'appoggio di Josh Boone.ha scritto online, rispondendo a una domanda posta su Twitter riguardante il ...