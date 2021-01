Prandelli | «Grande prestazione | strada giusta» Ribery | problema alla rotula

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'allenatore viola: «Abbiamo fatto unasotto molti aspetti, laè stata buona contro unasquadra, questa è lada percorrere. I bilanci al momento non li dobbiamo fare, in questo momento cerchiamo i risultati. Abbiamo aggredito alto gli avversari, la Lazio non ci ha creato grandi problemi»