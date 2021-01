Neve e disagi in Toscana, paesi senza luce e alberi caduti per le strade (Di mercoledì 6 gennaio 2021) . Anche in Umbria Neve e maltempo, guasti elettrici Neve e disagi in Toscana, con precipitazioni che… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) . Anche in Umbriae maltempo, guasti elettriciin, con precipitazioni che… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

corrierefirenze : Epifania sotto la #neve, ancora disagi in #Toscana. Paesi senza luce e strade chiuse - larenait : Ancora tanta neve in Lessinia VIDEO - Anubi_Inpw : RT @MuseiCaprera: Speriamo che i disagi vengano risolti quanto prima possibile, così che vi possiate godere la poesia della neve.?????? https… - umbriaOn : #Piediluco: «Da quasi 24 ore senza luce. Vi pare normale?» - LetiziaFirenze : Emergenza neve, primi disagi: strade chiuse e nuove interruzioni per le linee elettriche - Luccaindiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Neve disagi L'Aquila, neve in città: disagi al traffico Il Capoluogo “Castelli Romani sepolti dalla neve”: il ricordo di quel 6 gennaio del 1985. A metà mese la storia potrebbe ripetersi…

L’Epifania di 36 anni fa provocò un doppio stupore nei bambini di allora, che alla felicità per la calza della Befana. sommarono la gioia di ritrovarsi, non appena spalancate le finestre, dinanzi a [.

Maltempo, criticità per la copiosa nevicata sulle colline pistoiesi

Pistoia, 6 gennaio 2021 - Sulla montagna pistoiese continua a nevicare e alcune frazioni sono di nuovo senza corrente elettrica. Problemi anche per quanto riguarda la viabilità, già a partire dalle qu ...

L’Epifania di 36 anni fa provocò un doppio stupore nei bambini di allora, che alla felicità per la calza della Befana. sommarono la gioia di ritrovarsi, non appena spalancate le finestre, dinanzi a [.Pistoia, 6 gennaio 2021 - Sulla montagna pistoiese continua a nevicare e alcune frazioni sono di nuovo senza corrente elettrica. Problemi anche per quanto riguarda la viabilità, già a partire dalle qu ...