Neve a bassa quota, disagi per la mancanza di luce a Borgo a Mozzano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) di simone pierotti Era attesa e non si è fatta attendere: la Neve è caduta copiosa su tutto il territorio di Borgo a Mozzano, in particolare le frazioni montane che, dalle prime ore del mattino, hanno ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) di simone pierotti Era attesa e non si è fatta attendere: laè caduta copiosa su tutto il territorio di, in particolare le frazioni montane che, dalle prime ore del mattino, hanno ...

ArpaPiemonte : Allerta gialla per peggioramento delle condizioni meteo, con neve fino a bassa quota il 1 gennaio, in rialzo il 2 g… - infoitinterno : Meteo, ancora instabilità: rischio neve a bassa quota nei prossimi giorni - infoitinterno : CRONACA METEO. Il maltempo non dà tregua, ancora piogge, TEMPORALI e NEVE a bassa quota. Situazione e previs - SulPanaro : Domenica attesa la neve anche nella Bassa - ComuneSpezia : Neve a bassa quota e frane lungo la costa resta alto l`allarme in tutta la Provincia -