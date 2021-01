Moderna presto in Ue: prenotate già 160 milioni di dosi totali (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen parla dell’autorizzazione del vaccino Moderna dall’Ema. Ottime notizie per l’Unione Europea: il vaccino Moderna è il secondo approvato dall’Agenzia del Farmaco Europea, dopo l’approvazione il 21 dicembre del vaccino Pfizer-Biontech. “Con il vaccino Moderna, il secondo ora autorizzato in Ue, avremo altre 160 milioni di dosi”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il via libera di Bruxelles all’immissione in commercio del vaccino Moderna. “Arriveranno altri vaccini. L’Europa si è assicurata” in tutto “fino a due miliardi di dosi di potenziali vaccini per il Covid-19”, sottolinea von der Leyen, assicurando che i vaccini saranno “più che sufficienti, sicuri ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen parla dell’autorizzazione del vaccinodall’Ema. Ottime notizie per l’Unione Europea: il vaccinoè il secondo approvato dall’Agenzia del Farmaco Europea, dopo l’approvazione il 21 dicembre del vaccino Pfizer-Biontech. “Con il vaccino, il secondo ora autorizzato in Ue, avremo altre 160di”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il via libera di Bruxelles all’immissione in commercio del vaccino. “Arriveranno altri vaccini. L’Europa si è assicurata” in tutto “fino a due miliardi didi potenziali vaccini per il Covid-19”, sottolinea von der Leyen, assicurando che i vaccini saranno “più che sufficienti, sicuri ...

