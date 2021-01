Milan-Juventus, Kalulu centrocampista spopola sul web: intanto lui si prepara (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Pierre Kalulu, classe 2000 del Milan, ha postato una foto su Instagram. intanto sul web spopola la sua candidatura da mediano... Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Pierre, classe 2000 del, ha postato una foto su Instagram.sul webla sua candidatura da mediano... Pianeta

AntoVitiello : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella gi… - juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - Matt85Mortal : Il non poter vedere se Francesco Mandelli veniva portato via dallo stadio é uno dei motivi per cui è un peccato che… - dotrss : RT @McKennieFaCose: Milan e Juventus sono due società serie, in campo ci vanno, anche con defezioni e positivi importanti. Fine. -