Mihajlovic | “Certe volte gli arbitri ti fanno venire il latte a quelle parti lì”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un Sinisaimbestialito, a Sky Sport, ha commentato il 2-2 con l’Udinese, scagliandosi contro l”arbitro. Queste le sue parole: “Undici contro undici abbiamo giocato molto meglio, se fosse andato tutto come sarebbe dovuto andare avremmo vinto, poi c’è stata l’espulsione e il pareggio alla fine è giusto, perché hanno creato tanto dopo il rosso. Peccato aver preso il gol nei minuti di recupero, l’arbitro ti vaillà. Siamo la squadra più ammonita d’Europa, ma non abbiamo Couto oin squadra. All’87’ c’era un fallo netto di Becao da rosso, da secondo giallo, e non l’hanno ammonito. Noi lavoriamo poi viene uno e ti rovina lata. Non mena nessuno da noi, noi giochiamo a calcio. In fase offensiva abbiamo fatto bene, ma non ...