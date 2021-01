LIVE – Trieste-Reggio Emilia 28-21, basket Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allianz Trieste e Unahotels Reggio Emilia recuperano la settima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I giuliani non hanno ancora ritrovato la forma migliore, abbandonata con i numerosi problemi legati al coronavirus. Al contrario gli ospiti stanno vivendo un ottimo momento e vogliono dare seguito alla propria corsa playoff. Mercoledì 6 gennaio alle ore 20.00 inizierà il confronto che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Trieste-Reggio Emilia 28-21 14? Doyle risponde subito alla tripla di Kyzlink (28-21) 11? 1/2 di Candi (23-18) FINE PRIMO QUARTO (23-17) 8? Doyle non sbaglia dall’arco (20-15) 8? Tripla di Kyzlink (17-15) 7? Gioco da tre di Kyzlink (17-12) 6? Entra in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allianze Unahotelsrecuperano la settima giornata del campionato diA1. I giuliani non hanno ancora ritrovato la forma migliore, abbandonata con i numerosi problemi legati al coronavirus. Al contrario gli ospiti stanno vivendo un ottimo momento e vogliono dare seguito alla propria corsa playoff. Mercoledì 6 gennaio alle ore 20.00 inizierà il confronto che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LA28-21 14? Doyle risponde subito alla tripla di Kyzlink (28-21) 11? 1/2 di Candi (23-18) FINE PRIMO QUARTO (23-17) 8? Doyle non sbaglia dall’arco (20-15) 8? Tripla di Kyzlink (17-15) 7? Gioco da tre di Kyzlink (17-12) 6? Entra in ...

Diretta Trieste Reggio Emilia streaming video tv oggi mercoledì 6 gennaio: orario e risultato live della partita di basket, altro recupero in Serie A.

