Il Caffè Florian a Venezia compie 300 anni! Il ritrovo di Byron, D'Annunzio e Foscolo. Giacomo Casanova ci corteggiava le dame, Carlo Goldoni lo frequenta da ragazzo e se ne innamora. Negli anni illustri personaggi, ne varcano la soglia, come Silvio Pellico, Lord Byron, Ugo Foscolo, Charles Dickens, Goethe, Gabriele D'Annunzio, Giuseppe Parini e Ernest Hemingway. Il Caffè Florian di Venezia è un locale storico della Serenissima, situato sotto i portici delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco. Il più antico Caffè italiano e del mondo, compie ben 300 anni anche se sembra non sentirli affatto. Venne inaugurato infatti il 29 dicembre 1720 da Floriano Francesconi con il nome di Alla Venezia Trionfante, ma fin da subito i Veneziani dicevano semplicemente "andémo da Floriàn", dal nome del proprietario.

