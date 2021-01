Giussago, incendio in una villetta: illesi genitori e figlio di 9 anni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pavia, 6 gernnaio 2021 - Momenti di paura a Giussago, nel Pavese, dove verso le 5 di questa mattina, in una villetta, è divampato un incendio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pavia, 6 gernnaio 2021 - Momenti di paura a, nel Pavese, dove verso le 5 di questa mattina, in una, è divampato un. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato ...

Attimi di paura questa mattina (mercoledì) a Giussago, quando poco dopo le 5, è scoppiato un incendio all'interno di una villetta situata in via Roma. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso dei Vig ...

Pavia, 6 gernnaio 2021 - Momenti di paura a Giussago, nel Pavese, dove verso le 5 di questa mattina, in una villetta, è divampato un incendio. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato ...Attimi di paura questa mattina (mercoledì) a Giussago, quando poco dopo le 5, è scoppiato un incendio all'interno di una villetta situata in via Roma. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso dei Vig ...