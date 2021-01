Getta rifiuti indifferenziati nei cestini dedicati ai cani: sanzionata “furbetta” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 2020 si conclude con un’ottima percentuale in termini di raccolta differenziata. Nonostante l’attività di sensibilizzazione, nello specifico a Fondi, c’è ancora chi le trova tutte pur di infrangere le regole. In una città che separa correttamente l’84% dei rifiuti, purtroppo, ancora qualcuno cera di fare il ‘furbetto’ e buttare l’immondizia indifferenziata nei contenitori dedicati alle deiezioni canine. Proprio ieri mattina, in zona Spinte, gli agenti della Polizia Municipale hanno sorpreso una cittadina intenta ad ammonticchiare diverse buste di rifiuti nelle vicinanze di una ‘dog station’. Leggi anche: La Befana vien di notte (con l’aiuto dei Vigili del Fuoco)…per i piccoli pazienti del Gemelli (FOTO) Oltre l’atto stesso della mancata differenziazione la donna ha potenzialmente commesso un danno all’ambiente: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 2020 si conclude con un’ottima percentuale in termini di raccolta differenziata. Nonostante l’attività di sensibilizzazione, nello specifico a Fondi, c’è ancora chi le trova tutte pur di infrangere le regole. In una città che separa correttamente l’84% dei, purtroppo, ancora qualcuno cera di fare il ‘furbetto’ e buttare l’immondizia indifferenziata nei contenitorialle deiezionine. Proprio ieri mattina, in zona Spinte, gli agenti della Polizia Municipale hanno sorpreso una cittadina intenta ad ammonticchiare diverse buste dinelle vicinanze di una ‘dog station’. Leggi anche: La Befana vien di notte (con l’aiuto dei Vigili del Fuoco)…per i piccoli pazienti del Gemelli (FOTO) Oltre l’atto stesso della mancata differenziazione la donna ha potenzialmente commesso un danno all’ambiente: ...

