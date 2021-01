Gerry Scotti è nonno, il figlio e Ginevra Piola (giornalista Mediaset) danno il benvenuto a Virginia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Edoardo Scotti e Ginevra Piola hanno reso nonno Gerry. Il popolare conduttore ha avuto una nipotina che è stata chiamata Virginia proprio in suo onore (questo è il suo nome di battesimo). Edoardo e Ginevra stanno insieme dal 2013 e si sono spostati di recente. Lei ha 28 anni ed è una giornalista Mediaset. È stato proprio Gerry ad annunciare che presto sarebbe arrivata una nipotina e lo ha fatto a Verissimo, visibilmente emozionato. Ora il giorno per nonno Gerry è arrivato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Edoardohanno reso. Il popolare conduttore ha avuto una nipotina che è stata chiamataproprio in suo onore (questo è il suo nome di battesimo). Edoardo estanno insieme dal 2013 e si sono spostati di recente. Lei ha 28 anni ed è una. È stato proprioad annunciare che presto sarebbe arrivata una nipotina e lo ha fatto a Verissimo, visibilmente emozionato. Ora il giorno perè arrivato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

