Gasperini | «Muriel e Zapata? Così mi mettono in difficoltà» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo la netta vittoria contro il Parma: le sue dichiarazioni Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo la netta vittoria contro il Parma. Le sue dichiarazioni. «? Si sta abituando anche lui, sarebbe una gran soluzione.trova la via della porta, quella degli attaccanti è una rotazione un po’ per tutti» Leggi su Calcionews24.com