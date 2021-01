Frasi sul cibo | ecco le migliori di oggi 6 gennaio

Leggi su giornal

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)sul– Confinisce il periodo delle grandi abbuffate,è 6ricorre l’Epifania, quindi non può essere più che attuale il detto “L’Epifania tutte le feste porta via!” Vediamo insieme le più bellesul. Non c’è amore più sincero dell’amore per il.(George Bernard Shaw) I dolori sono meno duri col pane.(Miguel de Cervantes) Ne uccide più la gola che la spada.(George Herbert) Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male.(Charles M. Schulz) Puoi capire molto del carattere di una persona dal suo modo di mangiare le caramelle.(Ronald Reagan) Ammettiamolo, un bella torta al cioccolato cremosa può far molto; almeno per me.(Audrey Hepburn) ...