Dopo 9 anni le beacher Talita e Maria Elisa tornano sulla sabbia insieme (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La coppia brasiliana di maggior successo degli ultimi 15 anni torna sulla sabbia Dopo ben 9 anni. La 38enne Talita Antunes e la 36enne Maria Elisa Antonelli sono pronte a ripartire insieme in questo nuovo anno. Talita e Maria Elisa – Photo credit: FIVB Hanno giocato in coppia dal 2009 al 2012, ottenendo grandi soddisfazione. 51 tornei internazionali, vincendo otto medaglie d'oro, sei d'argento e 11 bronzi. Medaglia di bronzo vinta al Campionato mondiale di beach volley FIVB 2011, nono posto alle Olimpiadi di Londra e il titolo del circuito brasiliano nel 2009. Talita ha partecipato al ...

