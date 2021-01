Come una nave in tempesta tra le onde anomale della pandemia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quali sono le tensioni, gli interessi e le aspirazioni che giustificano l’attuale conduzione della crisi sanitaria? Perché continuano ad essere emanati così tanti DPCM? Se ne esiste una, qual è la base logica dei provvedimenti? Qual è il piano che ispira i governanti? Siamo in presenza di decisioni strategiche o di risposte tattiche? La parola «governo» deriva dal latino g?b?rnum, «timone della nave», ma per la determinazione della rotta ci sono diverse soluzioni. La prima fase emergenziale, causata dalla pandemia, è stata una tempesta che ha mandato in avaria l’intera strumentazione di bordo, costringendo il capitano e il suo equipaggio a navigare a vista, affidandosi ai venti, alle correnti marine e agli astri nel cielo. La consolle del capitano ha ripreso a funzionare dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quali sono le tensioni, gli interessi e le aspirazioni che giustificano l’attuale conduzionecrisi sanitaria? Perché continuano ad essere emanati così tanti DPCM? Se ne esiste una, qual è la base logica dei provvedimenti? Qual è il piano che ispira i governanti? Siamo in presenza di decisioni strategiche o di risposte tattiche? La parola «governo» deriva dal latino g?b?rnum, «timone», ma per la determinazionerotta ci sono diverse soluzioni. La prima fase emergenziale, causata dalla, è stata unache ha mandato in avaria l’intera strumentazione di bordo, costringendo il capitano e il suo equipaggio a navigare a vista, affidandosi ai venti, alle correnti marine e agli astri nel cielo. La consolle del capitano ha ripreso a funzionare dopo ...

