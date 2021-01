Assalto a Capitol Hill, Biden “Minaccia senza precedenti” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La nostra democrazia è sotto una Minaccia senza precedenti, una Minaccia alla libertà. Un attentato allo stato di diritto. Le scene che stiamo vivendo non rappresentano la vera America, ma un piccolo gruppo di estremisti. E questo non è altro che disordine, caos, e deve finire e finire adesso. Faccio appello a questa gente di andare via”. A dirlo in diretta tv il presidente eletto degli Usa Joe Biden, in merito ai fatti di Washington, dove sostenitori di Donald Trump hanno fatto irruzione a Capitol Hill, sede del Congresso.“La nostra nazione da faro oggi è piombata nelle tenebre. L’America è meglio di quello che stiamo vedendo adesso con le scene che vediamo dal Campidoglio. Le scene di oggi sono terribili, non rappresentano la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La nostra democrazia è sotto una, unaalla libertà. Un attentato allo stato di diritto. Le scene che stiamo vivendo non rappresentano la vera America, ma un piccolo gruppo di estremisti. E questo non è altro che disordine, caos, e deve finire e finire adesso. Faccio appello a questa gente di andare via”. A dirlo in diretta tv il presidente eletto degli Usa Joe, in merito ai fatti di Washington, dove sostenitori di Donald Trump hanno fatto irruzione a, sede del Congresso.“La nostra nazione da faro oggi è piombata nelle tenebre. L’America è meglio di quello che stiamo vedendo adesso con le scene che vediamo dal Campidoglio. Le scene di oggi sono terribili, non rappresentano la ...

