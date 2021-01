Arrivate solo 215 mila dosi Pfizer, domani altre 224 mila (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA, 06 GEN - Sono 215mila le dosi del vaccino Pfizer Biontech giunte ieri in Italia e che riguardano una parte della seconda tranche destinata all'Italia. Per domani, a quanto si apprende, Pfizer ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA, 06 GEN - Sono 215ledel vaccinoBiontech giunte ieri in Italia e che riguardano una parte della seconda tranche destinata all'Italia. Per, a quanto si apprende,...

Scuola, verso riapertura lunedì 11 gennaio. Le Regioni strappano, poi battaglia in Consiglio dei ministri

Scatta il rinvio per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. Il premier Giuseppe Conte e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, avevano promesso che gli ...

