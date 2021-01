Ariano Irpino | torna in carcere con 17 ovuli droga nell’intestino | è grave

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – È in pericolo di vita un detenuto, rientrato neldidopo un permesso premio, per la rottura di un ovulo contenente. L’uomo ha accusato dei malori al suo rientro in, dove sconta una condanna definitiva. Aveva ingerito 17contenentie uno si è rotto, rendendo necessario un ricovero d’urgenza nell’ospedale Moscati di Avellino, dove tuttora si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura di Benevento, competente per territorio, ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.