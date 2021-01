All’Ismett di Palermo 80% operatori sanitari già vaccinati

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)(ITALPRESS) – L’80 per cento del personaleo che opera all’interno della sede clinica di ISMETT è stato vaccinato in poco più di 5 giorni. La campagna di vaccinazione è partita lo scorso 31 dicembre ed è proseguita senza sosta anche nel periodo di festa, con l’obiettivo di immunizzare almeno l’80 per cento di medici, infermieri, tecnici e OSS. “Ringrazio tutto il personaleo del nostro Istituto – sottolinea Angelo Luca, direttore di ISMETT – che con grande senso di responsabilità ha aderito alla campagna di vaccinazione, rendendosi immediatamente disponibile, spesso anche nei giorni festivi o di ferie. Sono certo che al rientro di chi è in ferie e fuori provincia potremo superare il 90 per cento. Adesso occorrerà attendere 3 settimane per la somministrazione della seconda dose e un’altra settimana ancora per ...