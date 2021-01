Vaccini a rilento, Misiani: “Gallera capro espiatorio, il problema è nel manico” (Di martedì 5 gennaio 2021) Quartultima. Dopo Molise, Calabria e Sardegna. È la posizione della Regione Lombardia come quota di Vaccini somministrati in rapporto alle dosi consegnate: 11,4%, a fronte del 38,1% medio nazionale (e le punte del 67,7% della provincia autonoma di Trento e del 63,3% del Lazio). Lo sottolinea in un post su Facebook il viceministro bergamasco all’economia Antonio Misiani (Pd)”Il presidente Fontana – commenta – può fare tutti i rimpasti di Giunta possibili e immaginabili. L’assessore Gallera è perfetto come capro espiatorio. Avrebbe dovuto dimettersi da mesi. Lo farà adesso, su richiesta del presidente Fontana e con il via libera decisivo del suo dante causa: Matteo Salvini”. “Ma il problema – secondo Misiani – è nel manico. Una gestione della sanitá ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 gennaio 2021) Quartultima. Dopo Molise, Calabria e Sardegna. È la posizione della Regione Lombardia come quota disomministrati in rapporto alle dosi consegnate: 11,4%, a fronte del 38,1% medio nazionale (e le punte del 67,7% della provincia autonoma di Trento e del 63,3% del Lazio). Lo sottolinea in un post su Facebook il viceministro bergamasco all’economia Antonio(Pd)”Il presidente Fontana – commenta – può fare tutti i rimpasti di Giunta possibili e immaginabili. L’assessoreè perfetto come. Avrebbe dovuto dimettersi da mesi. Lo farà adesso, su richiesta del presidente Fontana e con il via libera decisivo del suo dante causa: Matteo Salvini”. “Ma il– secondo– è nel. Una gestione della sanitá ...

Coronavirus: medico di Crema a Gallera, 'se serve vaccino gratis anche extra lavoro'

