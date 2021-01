Vaccinati Covid in Italia oggi: la dashboard in tempo reale (Di martedì 5 gennaio 2021) I grafici ufficiali aggiornati del Governo per consultare quanti sono i Vaccinati regione per regione, le fasce d'età, le categorie e i punti di somministrazione Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) I grafici ufficiali aggiornati del Governo per consultare quanti sono iregione per regione, le fasce d'età, le categorie e i punti di somministrazione

petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - repubblica : Fisioterapista annuncia sui social: 'Non ricevo pazienti vaccinati contro il Covid' - HuffPostItalia : È già Covid-free, ora l'arcipelago di Palau potrebbe diventare primo al mondo per vaccinati - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Covid Italia, 191 mila vaccinati in Italia con 39,8% delle dosi disponibili - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Covid Italia, 191 mila vaccinati in Italia con 39,8% delle dosi disponibili -