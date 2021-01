Una frana si è abbattuta su un albergo a Bolzano, non ci sono vittime (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Smottamento oggi pomeriggio poco dopo le ore 15 a Bolzano: una frana ha parzialmente distrutto l'hotel 'Eberle', nella zona di Sant'Osvaldo. Non si segnalano vittime. Le prime immagini mostrano una parete rocciosa franata su parte dell'edificio. Lo smottamento ha causato il crollo del salone delle feste dell'hotel di proprietà della famiglia Zisser. I sassi si sono staccati da Monte Tondo, montagna che porta sull'altopiano del Renon. Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Smottamento oggi pomeriggio poco dopo le ore 15 a: unaha parzialmente distrutto l'hotel 'Eberle', nella zona di Sant'Osvaldo. Non si segnalano. Le prime immagini mostrano una parete rocciosata su parte dell'edificio. Lo smottamento ha causato il crollo del salone delle feste dell'hotel di proprietà della famiglia Zisser. I sassi sistaccati da Monte Tondo, montagna che porta sull'altopiano del Renon.

