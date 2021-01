Serie C-Girone C, le designazioni della 18a giornata di campionato: l’elenco completo (Di martedì 5 gennaio 2021) Primo turno di campionato dell'anno solare 2021 in Serie C.Dopo la sosta natalizia, anche il campionato di Serie C si approssima a ripartire sabato 9 gennaio. Ad aprire il diciottesimo turno del Girone C di Lega Pro sarà Cavese-Palermo, in programma alle ore 14.30. Alle 17.30 sarà la volta del match tra Teramo e Avellino.Di seguito le designazioni arbitrali della 18^ giornata del Girone C di Serie C.CAVESE-PALERMO - sabato 9 gennaio 2021, ore 14.30;Valerio MaranesiCiampinoFrancesco RizzottoRoma 2Orazio Luca DonatoMilanoErmes Fabrizio CavalierePaolaTeramo-Avellino - sabato 9 gennaio 2021, ore 17.30;Adalberto FieroPistoiaPaolo LaudatoTarantoGiuseppe CentroneMolfettaTommaso ZamagniCesenaCasertana-Catania - domenica 10 ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Primo turno didell'anno solare 2021 inC.Dopo la sosta natalizia, anche ildiC si approssima a ripartire sabato 9 gennaio. Ad aprire il diciottesimo turno delC di Lega Pro sarà Cavese-Palermo, in programma alle ore 14.30. Alle 17.30 sarà la volta del match tra Teramo e Avellino.Di seguito learbitrali18^delC diC.CAVESE-PALERMO - sabato 9 gennaio 2021, ore 14.30;Valerio MaranesiCiampinoFrancesco RizzottoRoma 2Orazio Luca DonatoMilanoErmes Fabrizio CavalierePaolaTeramo-Avellino - sabato 9 gennaio 2021, ore 17.30;Adalberto FieroPistoiaPaolo LaudatoTarantoGiuseppe CentroneMolfettaTommaso ZamagniCesenaCasertana-Catania - domenica 10 ...

Mediagol : #SerieC-Girone C, le designazioni della 18a giornata di campionato: l'elenco completo - MondoNapoli : Serie A, quanti big match per chiudere il girone di andata! Può approfittarne il Napoli - - megabasket : L’Alpo chiude il girone d’andata ospitando l’Alperia - ftg_soccer : GOAL! Union Feltre in Italy Serie D: Girone C Manzanese 4-2 Union Feltre - SportandoIT : Recupero della 4^ giornata: WithU Bergamo-Agribertocchi Orzinuovi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Serie D, girone A: Un arrivo e due partenze per la Caronnese di mister Roberto Gatti Tuttocampo Basket A2: Lux Chieti nella tana del Napoli

Domani torna in campo la Lux Chieti nel Girone Rosso della serie A2. La squadra di coach Sorgentone giocherà alle 18:00 a Napoli.

Taranto, dalla Serie C spagnola un corazziere per l’attacco rossoblù

Nella passata stagione, il calciatore ha siglato 13 reti in 33 presenze con la maglia del Fasano (9 i gol siglati nel Girone H di Serie D e 4 in Coppa Italia Serie D). Di seguito l’annuncio ufficiale ...

Domani torna in campo la Lux Chieti nel Girone Rosso della serie A2. La squadra di coach Sorgentone giocherà alle 18:00 a Napoli.Nella passata stagione, il calciatore ha siglato 13 reti in 33 presenze con la maglia del Fasano (9 i gol siglati nel Girone H di Serie D e 4 in Coppa Italia Serie D). Di seguito l’annuncio ufficiale ...