Poeta in dialetto milanese ma classico per l'Italia intera - (Di martedì 5 gennaio 2021) Davide Brullo Lo scrittore di "L'angel" ha fatto incontrare lingua "locale" e grande letteratura, con risultati eccezionali Sembrava aver vissuto così tante vite, a migliaia, in picchiata, da poterle perdonare tutte, da perdonare tutti. Vestiva sobrio, indossava occhiali spessi, era nato nel 1930. Pareva millenario, uno degli immortali, sorrideva spesso e si muoveva con calibrata lentezza. Anche le mani, nei poeti, sembrano versi. I poeti in dialetto esordiscono tardi, perché la loro lingua è scavata nella lava, ha in dote una barbarica originalità. Per questo, all'esordio, i poeti dialettali sembrano i titani di un tempo senza mediazioni, quando cantare significava creare, quando cadere era un salmo. Franco Loi pubblica il primo libro nel 1973, s'intitola I cart. Ha più di quarant'anni e un paio di padri nobili: Vittorio Sereni lo stimola a scrivere;

