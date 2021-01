Pioli: “Juventus in crescita, ma non firmo per un pareggio” (Di martedì 5 gennaio 2021) Stefano Pioli ha parlato dalla sala conferenze di Milanello, alla vigilia della sfida con la Juventus, quella che molti definiscono sfida-scudetto. Queste le parole del tecnico rossonero: “Che Juventus mi aspetto? Una squadra in crescita, che ha dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta perdere qualcosina ma è una squadra forte, ben messa in campo, difficile da prendere perché hanno ottimi palleggiatori. Dobbiamo affrontarli in modo lucido dal punto di vista tattico, ma affronterà un Milan forte”. Pareri anche per la partita, una sfida che si presenta da sola nonostante molti la considerino una partita decisiva: “Rimane Milan-Juve per la storia e il blasone dei due club, per l’importanza e il numero dei tifosi, lo sappiamo che si tratta di una gara importante. Ma siamo alla 15esima di campionato, la nostra è una ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Stefanoha parlato dalla sala conferenze di Milanello, alla vigilia della sfida con la, quella che molti definiscono sfida-scudetto. Queste le parole del tecnico rossonero: “Chemi aspetto? Una squadra in, che ha dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta perdere qualcosina ma è una squadra forte, ben messa in campo, difficile da prendere perché hanno ottimi palleggiatori. Dobbiamo affrontarli in modo lucido dal punto di vista tattico, ma affronterà un Milan forte”. Pareri anche per la partita, una sfida che si presenta da sola nonostante molti la considerino una partita decisiva: “Rimane Milan-Juve per la storia e il blasone dei due club, per l’importanza e il numero dei tifosi, lo sappiamo che si tratta di una gara importante. Ma siamo alla 15esima di campionato, la nostra è una ...

