Paolini-Fernandez | Wta Abu Dhabi | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) Si alza il sipario sul torneo WTA di Abu, primo appuntamento del circuito di tennis femminile del 2021. La giornata dell’Epifania vedrà il via ufficiale del torneo nella città degli Emirati Arabi, per rompere il ghiaccio con l’anno nuovo per il circuito. Nell’esordio del torneo vedremo diverse azzurre scendere in campo. Tra queste la nostra Jasmineche sfiderà la canadese Leylah Annie, giocatrice numero 88 del mondo. La giovane nativa di Montreal, classe 2002, ha già in bacheca una finale WTA giocata, ma persa, nel febbraio dello scorso anno. Per la nostra portacolori, quindi, si inizia con una sfida non semplice, che saggerà la sua condizione in questo avvio di 2021. Il match di Jasminesarà il sesto di giornata sul Campo numero 1 dato che in precedenza si dovranno disputare due ...