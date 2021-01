Nel Lazio 22 aree nel viterbese idonee a deposito nazionale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – Sono 22, tutte in provincia di Viterbo, leconsideratea ospitare ildei rifiuti radioattivi nel, tra le 67 individuate nella CartadellePotenzialmente(Cnapi) pubblicata sul sito www..it. I Comuni laziali interessati sono 14: Corchiano, Gallese e Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello nella zona; Tarquinia, Tuscania, Canino, Montalto di Castro, Tessennano, Arlena di Castro, Piansano, Ischia di Castro, Cellere, nella zonaovest. Elaborata da Sogin, la proposta di Cnapi e’ stata validata da Isin (ex Ispra), e successivamente dai ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel Lazio

Fanpage.it

in collaborazione anche con la Regione Lazio, con i voli Alitalia Covid Tested Roma-Milano e proseguito a dicembre con l’apertura dei voli “quarantine free” dagli USA. Come alternativa al sistema ...Italia in zona gialla rafforzata. Il 7 e l’8 gennaio l’Italia sarà in “zona gialla rafforzata”. Tra le principali novità il divieto di spostamento tra regioni per il periodo compreso tra il 7 e il 15 ...