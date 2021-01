Meteo Roma | previsioni per mercoledì 6 gennaio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Piogge attese nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio; fenomeni in generale esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +5°C e +10°C.Lazio:perTempo perturbato nel corso della giornata con piogge deboli estese su tutta la regione sia al mattino sia poi al pomeriggio, neve sui rilievi oltre 700-800 metri. Ancora precipitazioni nelle ore serali in generale esaurimento nella notte.Italia:perAl Nord: Al mattino nuvolosità diffusa su tutti i settori con piogge e nevicate fino a quote molto basse. Al pomeriggio ancora nubi sparse su tutte le regioni e precipitazioni associate sulle regioni orientali e Liguria, asciutto altrove. In serata ...