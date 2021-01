Meteo – Imminente altro carico di neve abbondante fino a quote basse: neve no stop sull’Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) Sta per arrivare un altro pesante carico di neve sull’Italia. Sul comparto europeo si mantiene una profonda anomalia nel campo termico e di pressione, specie sui settori centro-occidentali, una sorta di autostrada per le perturbazioni dirette verso l’Italia e, complici temperature piuttosto basse le nevicate torneranno a farci visita, fino a bassissima quota. E attenzione perché almeno fino al Leggi su periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Sta per arrivare unpesantedi. Sul comparto europeo si mantiene una profonda anomalia nel campo termico e di pressione, specie sui settori centro-occidentali, una sorta di autostrada per le perturbazioni dirette verso l’Italia e, complici temperature piuttostole nevicate torneranno a farci visita,a bassissima quota. E attenzione perché almenoal

ilmeteoit : #Meteo: è in arrivo molta altra #NEVE sull'ITALIA, anche fino in #PIANURA - CorriereQ : Neve imminente in arrivo, fino in pianura. Ecco tutti i dettagli - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - Il 2021 inizierà con l'arrivo della #neve sulla nostra città e su gran parte del #Piemonte. Ecco l… - SoniaLaVera : RT @GiulioCentemero: Flop del piano neve a #Milano ???? Caos e disagi in tutta la città, evidentemente sapevano tutti dell’imminente nevicata… - irritatrix : RT @GiulioCentemero: Flop del piano neve a #Milano ???? Caos e disagi in tutta la città, evidentemente sapevano tutti dell’imminente nevicata… -