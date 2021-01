Maltempo a Bolzano: frana di sassi sull’albergo Eberle (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Maltempo si è abbattuto pesantemente su Bolzano. Una frana di sassi si è abbattuta sull’albergo Eberle. La struttura è parzialmente crollata. Sul luogo si sono subito recate le squadre di soccorso e i vigili del fuoco. L’albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant’Osvaldo. Sono state avviate le ricerche di eventuali vittime. Il crollo è avvenuto poco dopo le 15. Secondo i primi testimoni è crollata almeno metà dell’edificio che ospita l’albergo. Anche la terrazza panoramica è devastata dai detriti, rocce e sassi franati sulla struttura fino a farla in parte crollare. Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilsi è abbattuto pesantemente su. Unadisi è abbattuta. La struttura è parzialmente crollata. Sul luogo si sono subito recate le squadre di soccorso e i vigili del fuoco. L’albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant’Osvaldo. Sono state avviate le ricerche di eventuali vittime. Il crollo è avvenuto poco dopo le 15. Secondo i primi testimoni è crollata almeno metà dell’edificio che ospita l’albergo. Anche la terrazza panoramica è devastata dai detriti, rocce eti sulla struttura fino a farla in parte crollare.

