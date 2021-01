Madre e figlio intrappolati in casa sotto due metri di neve: il salvataggio dei vigili del fuoco è spettacolare (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono stati evacuati con l’elicottero dei vigili del fuoco una Madre e il figlio rimasti bloccati nella propria abitazione a Campo Staffi, in provincia di Frosinone, a causa delle forti nevicate cadute in questi giorni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Sono stati evacuati con l’elicottero deidelunae ilrimasti bloccati nella propria abitazione a Campo Staffi, in provincia di Frosinone, a causa delle forti nevicate cadute in questi giorni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

