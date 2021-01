L’indiscrezione | Juve | l’attaccante su quattro tavoli Un paio sono molto complicati

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fabio Quagliarella e la: ciapprezzamenti, di Pirlo nei riguardi di un attaccante che stima, per il momento non cialtri dettagli. E non è detto che possa partire una trattativa, lo stesso Quagliarella è consapevole che alla Samp ha un ruolo con visibilità assoluta, allane avrebbe uno completamente opposto. Capitolo Giroud: allapiace moltissimo ma ci vorrebbe tutta l’arte diplomatica di Paratici per convincere il Chelsea a liberarsi di uno delle poche situazioni che funzionano. Vedremo.Llorente sarà, sarebbe, una lunga storia: prima della Supercoppa italiana per ovvi motivi il Napoli non intenderebbe parlarne e non è detto (anzi) che lo liberi a zero come avrebbe fatto per la Samp. Graziano Pellè sarebbe il più abbordabile (anche per l’Inter che non si è ancora accesa) a ...