Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Inter

(Di martedì 5 gennaio 2021) E’ la vigilia di, gara valida per il sedicesimo turno di Serie A, Conte quasi sicuramente opterà per la prudenza nei confronti dell’acciaccato Lukaku e schiererà Sanchez dal 1? al fianco di Lautaro Martinez. Ranieri perde Ekdal per squalifica, Keita Balde si candida per un posto da titolare nell’attacco blucerchiato. Queste le, calcio d’inizio alle 15.00:(4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thosrby, Jankto; Verre; Keita Balde. All. Ranieri.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez. All, Conte. Foto: Instagram personale Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.