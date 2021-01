La Open Arms ricomincia a portarci extracomunitari. Ue e Conte 2 stanno a guardare (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovo anno segna il primo sbarco di migranti in Sicilia. Dunque, si ricomincia, con un'Europa che da sempre si caratterizzata, in merito, per una politica pilatesca e un Conte 2 che ha riaperto i porti proprio in piena pandemia. Quindi, via libera per la nave Open Arms che torna a portare extracomunitari in Italia. E così sono gli italiani e in particolare i siciliani, a pagarne sempre le conseguenze. L'imbarcazione della Ong spagnola dalle coste libiche ha tirato dritto passando Malta per far sbarcare a Porto Empedocle (Ag) i 265 migranti subsahariani salvati a Capodanno in due diversi interventi di soccorso nel Mediterraneo centrale. Nella serata di ieri, 50 minori, la maggior parte dei quali non accompagnati, hanno lasciato la nave spagnola, essendo risultati tutti negativi al tampone rapido ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 gennaio 2021) Il nuovo anno segna il primo sbarco di migranti in Sicilia. Dunque, si, con un'Europa che da sempre si caratterizzata, in merito, per una politica pilatesca e un2 che ha riaperto i porti proprio in piena pandemia. Quindi, via libera per la naveche torna a portarein Italia. E così sono gli italiani e in particolare i siciliani, a pagarne sempre le conseguenze. L'imbarcazione della Ong spagnola dalle coste libiche ha tirato dritto passando Malta per far sbarcare a Porto Empedocle (Ag) i 265 migranti subsahariani salvati a Capodanno in due diversi interventi di soccorso nel Mediterraneo centrale. Nella serata di ieri, 50 minori, la maggior parte dei quali non accompagnati, hanno lasciato la nave spagnola, essendo risultati tutti negativi al tampone rapido ...

matteosalvinimi : Dopo Catania, sabato prossimo sarò in tribunale a Palermo per un altro processo, quello sul caso della Ong spagnola… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. NON MOLLARE,… - LegaSalvini : OPEN ARMS, IL 9 GENNAIO #SALVINI AL TRIBUNALE DI PALERMO: 'VADO SERENO E ORGOGLIOSO' Forza Capitano! - elena_elnmrl15 : RT @claudio_2022: Immigrazione: anno nuovo, sbarco nuovo. La Open Arms ricomincia a portarci extracomunitari L'africanizzazione di questo… - Maya51031588 : RT @anari56: Ecco la Open Arms (spagnola) in attesa di attraccare a Porto Empedocle. Sicuramente al porto ci sarà il comitato di accoglienz… -