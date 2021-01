Johnson annuncia terzo lockdown: 'So quanto è dura, so quanto siete frustrati' (Di martedì 5 gennaio 2021) "So che ne avete più che abbastanza delle indicazioni del governo per sconfiggere questo virus. Ma ora più che mai, dobbiamo collaborare". Lo ha dichiarato su Twitter il primo ministro britannico, ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) "So che ne avete più che abbastanza delle indicazioni del governo per sconfiggere questo virus. Ma ora più che mai, dobbiamo collaborare". Lo ha dichiarato su Twitter il primo ministro britannico, ...

Regno Unito: Boris Johnson annuncia terzo lockdown nazionale

Nuovo lockdown nazionale, il terzo finora, per il Regno Unito. Ad annunciarlo il premier britannico Boris Johnson che ha predisposto anche la chiusura di tutte le scuole dell’Inghilterra, sia ...

Inghilterra in lockdown. Ma la Premier League va avanti

Il Regno Unito è in lockdown, ma la Premier League prosegue. L'annuncio di Boris Johnson non coinvolge il massimo campionato inglese.

