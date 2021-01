Jeff Bezos è il benefattore numero uno al mondo: nel 2020 ha donato 10 mld di dollari in non profit e solidarietà (Di martedì 5 gennaio 2021) E' l'uomo più ricco del mondo, ma anche il numero uno per beneficenza nel 2020. Il capo di Amazon Jeff Bezos , secondo l'elenco annuale di The Chronicle of Philantropy , si conferma al primo posto tra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) E' l'uomo più ricco del, ma anche iluno per beneficenza nel. Il capo di Amazon, secondo l'elenco annuale di The Chronicle of Philantropy , si conferma al primo posto tra ...

