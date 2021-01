Gerry Scotti è diventato nonno: nata Virginia (Di martedì 5 gennaio 2021) Virginia, in onore del nonno. La nipotina, la prima, di Gerry Scotti sarebbe stata battezzata con il nome del popolare conduttore Mediaset. A rivelarlo, con una notizia non ancora confermata dai diretti interessati, è stato il settimanale Gente, secondo cui la primogenita di Edoardo Scotti e Ginevra Piola sarebbe nata il 15 dicembre scorso. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Virginia, in onore del nonno. La nipotina, la prima, di Gerry Scotti sarebbe stata battezzata con il nome del popolare conduttore Mediaset. A rivelarlo, con una notizia non ancora confermata dai diretti interessati, è stato il settimanale Gente, secondo cui la primogenita di Edoardo Scotti e Ginevra Piola sarebbe nata il 15 dicembre scorso.

