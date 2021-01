Foreste | gestione sostenibile raddoppia CO2 assorbita

(Di martedì 5 gennaio 2021) Legestite in modopossono assorbire il doppio della CO2: è quanto emerge da un nuovo studio commissionato da Greenpeace Se led’Europa fossero gestite in modo più, ogni anno potrebbero assorbire il doppio dell’anidride carbonica (CO2): a rivelarlo è il nuovo studio commissionato da Greenpeace Germania all’istituto indipendente di ricerca “Natural Forest Academy” (Naturwald Akademie).… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

tizianaleopizzi : RT @SymbolaFondazio: ??Ogni anno #foreste italiane sottraggono da atmosfera 46,2 mln ton Co2: perché gestione forestale sostenibile è strate… - dsturabotti : RT @SymbolaFondazio: ??Ogni anno #foreste italiane sottraggono da atmosfera 46,2 mln ton Co2: perché gestione forestale sostenibile è strate… - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ??Foreste e lotta al cambiamento climatico: il Parlamento europeo ha chiesto che la nuova #PAC preveda più fondi per una ges… - PE_Italia : ??Foreste e lotta al cambiamento climatico: il Parlamento europeo ha chiesto che la nuova #PAC preveda più fondi pe… - ritafrediani : RT @SymbolaFondazio: ??Ogni anno #foreste italiane sottraggono da atmosfera 46,2 mln ton Co2: perché gestione forestale sostenibile è strate… -

Ultime Notizie dalla rete : Foreste gestione

Agenzia ANSA

Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Caserta, a seguito di segnalazione di attività di bracconaggio in atto nella Oasi ...Villa Literno – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Caserta, a seguito di segnalazione di attività di bracconaggio in atto nella Oasi Naturale “Le Soglitelle” in comune di Vil ...