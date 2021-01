F1: rischio rinvio per il Gp australiano (Di martedì 5 gennaio 2021) La F1 rischia di posticipare il suo inizio di stagione. I semafori verdi della nuova stagione sono in programma per il 21 marzo, in occasione del gran premio australiano. Gran premio che però rischia di essere rinviato o cancellato a causa dell’emergenza sanitaria che potrebbe nuovamente sconvolgere i piani di Liberty Media. F1: gran premio a rischio Il governo australiano ha imposto a tutti i viaggiatori provenienti dall’estero, di sottostare ad un periodo di isolamento pari a 14 giorni. Imposizione che riguarderà ovviamente tutti i membri del circus di Formula Uno (piloti, team principal e membri delle scuderie). Scenario che a breve, dovranno affrontare anche i partecipanti dell’Australian Open. I tennisti infatti, si recheranno in Australia circa due settimane prima dell’evento per trascorrere 14 giorni di isolamento in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) La F1 rischia di posticipare il suo inizio di stagione. I semafori verdi della nuova stagione sono in programma per il 21 marzo, in occasione del gran premio. Gran premio che però rischia di essere rinviato o cancellato a causa dell’emergenza sanitaria che potrebbe nuovamente sconvolgere i piani di Liberty Media. F1: gran premio aIl governoha imposto a tutti i viaggiatori provenienti dall’estero, di sottostare ad un periodo di isolamento pari a 14 giorni. Imposizione che riguarderà ovviamente tutti i membri del circus di Formula Uno (piloti, team principal e membri delle scuderie). Scenario che a breve, dovranno affrontare anche i partecipanti dell’Australian Open. I tennisti infatti, si recheranno in Australia circa due settimane prima dell’evento per trascorrere 14 giorni di isolamento in ...

