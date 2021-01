Dexter: Michael C. Hall spera che il revival possa rimediare a un finale "insoddisfacente" (Di martedì 5 gennaio 2021) Michael C. Hall è tra i detrattori del finale di Dexter e si augura che la stagione revival in arrivo sanerà la ferita lasciata da una scelta narrativa troppo debole. Il finale di Dexter ha lasciato l'amaro in bocca in molti fan. Lo stesso protagonista della serie tv, Michael C. Hall, lo definisce insoddisfacente e si augura che il revival annunciato possa rimediare in qualche modo. "Siamo realisti: le persone hanno trovato il finale della serie piuttosto insoddisfacente, tutti hanno coccolato la speranza che emergesse una storia che vale la pena raccontare", ha dichiarato Michael C. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021)C.è tra i detrattori deldie si augura che la stagionein arrivo sanerà la ferita lasciata da una scelta narrativa troppo debole. Ildiha lasciato l'amaro in bocca in molti fan. Lo stesso protagonista della serie tv,C., lo definiscee si augura che ilannunciatoin qualche modo. "Siamo realisti: le persone hanno trovato ildella serie piuttosto, tutti hanno coccolato lanza che emergesse una storia che vale la pena raccontare", ha dichiaratoC. ...

