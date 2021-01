Dayane Mello disperata: “Ho tentato il suicidio”, tensione al GF Vip (Di martedì 5 gennaio 2021) La modella brasiliana Dayane Mello disperata fa una confessione: “Ho tentato il suicidio”, tensione al GF Vip. (screenshot video)Momenti di grande tensione si sono respirati nel tardo pomeriggio di oggi nella Casa del Grande Fratello Vip, quando la modella brasiliana Dayane Mello, una delle favorite per la vittoria finale del reality, si è lasciata andare a una drammatica confessione. —>>> Ti potrebbe interessare anche GF Vip, ecco cosa sa Dayane Mello su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni La giovane modella è apparsa disperata e ha raccontato un triste episodio della sua adolescenza. “A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 gennaio 2021) La modella brasilianafa una confessione: “Hoil”,al GF Vip. (screenshot video)Momenti di grandesi sono respirati nel tardo pomeriggio di oggi nella Casa del Grande Fratello Vip, quando la modella brasiliana, una delle favorite per la vittoria finale del reality, si è lasciata andare a una drammatica confessione. —>>> Ti potrebbe interessare anche GF Vip, ecco cosa sasu Andrea Zelletta e Natalia Paragoni La giovane modella è apparsae ha raccontato un triste episodio della sua adolescenza. “A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia ...

