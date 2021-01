Bayern Monaco, Rummenigge: “Douglas Costa? Contenti di lui. Sul riscatto non abbiamo deciso” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Douglas Costa? Non abbiamo ancora deciso ma siamo molto Contenti di lui. È molto bravo sia in campo che fuori dal campo. Ma non sapremo ancora quello che faremo sul mercato anche perché questa pandemia ha stravolto tutto”. Queste le parole dell’attuale direttore amministrativo del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge ai microfoni di ‘Tiki Taka-La Repubblica del Pallone’ sull’eventuale riscatto di Douglas Costa. E c’è spazio per un commento su Lewandowski e sull’andamento in Serie A: “Noi siamo molto Contenti di Robert. Nel 2020 ci ha praticamente fatto vincere cinque titoli tra cui il trofeo più importante al mondo che è la Champions League. Robert è straordinario, a Lisbona dopo la ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) “? Nonancorama siamo moltodi lui. È molto bravo sia in campo che fuori dal campo. Ma non sapremo ancora quello che faremo sul mercato anche perché questa pandemia ha stravolto tutto”. Queste le parole dell’attuale direttore amministrativo delKarl Heinzai microfoni di ‘Tiki Taka-La Repubblica del Pallone’ sull’eventualedi. E c’è spazio per un commento su Lewandowski e sull’andamento in Serie A: “Noi siamo moltodi Robert. Nel 2020 ci ha praticamente fatto vincere cinque titoli tra cui il trofeo più importante al mondo che è la Champions League. Robert è straordinario, a Lisbona dopo la ...

