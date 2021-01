Barcellona, a Huesca con il bus per risparmiare 30 mila euro (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo scorso 2 gennaio 2021 il Barcellona, per recarsi nella trasferta di Huesca al fine di disputare il match de La Liga 2020/2021, ha utilizzato il bus. Stando a quanto riferito da ‘Onze’ il club blaugrana, visti i recenti tempi di crisi mondiale, ha deciso di non prendere mezzi aerei, ma un bus per risparmiare anche 30 mila euro. Un curioso episodio che aiuta a comprendere la necessità di contenere i costi non soltanto per le società calcistiche, ma per il mondo intero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo scorso 2 gennaio 2021 il, per recarsi nella trasferta dial fine di disputare il match de La Liga 2020/2021, ha utilizzato il bus. Stando a quanto riferito da ‘Onze’ il club blaugrana, visti i recenti tempi di crisi mondiale, ha deciso di non prendere mezzi aerei, ma un bus peranche 30. Un curioso episodio che aiuta a comprendere la necessità di contenere i costi non soltanto per le società calcistiche, ma per il mondo intero. SportFace.

