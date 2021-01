AirTags | occhiali e gli altri gadget Apple attesi nel 2021

Leggi su wired

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Render: MacRumors)Il sempre ben informato analista Ming-Chi Kuo ha stilato la lista dei prodottiper ilcon duemolto interessanti come glie gliAr Glass che potrebbero debuttare nei prossimi mesi. Data per scontata la presentazione dei nuovi iPhone 13 a settembre, la società californiana aggiornerà anche i cataloghi di iPad, Mac,Watch e delle cuffie AirPods.ha lanciato i tantoAirPods Max a fine 2020 lasciando, il biscotto per localizzare e tracciare qualsiasi oggetto, ancora in sospeso, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che manca poco per vederlo dal vivo. Secondo le voci potrebbe essere tondo, con il logo della mela morsicata stampato al centro ...