Uomini e Donne, Gemma confessa: "Sono innamorata di Maurizio" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gemma Galgani ne è convinta: le cose tra lei e Maurizio Guerci Sono completamente cambiate dopo che hanno approfondito la loro conoscenza anche nell'intimità. A raccontarlo è stata lei stessa in un recente intervista al settimanale Novella 2000, durante la quale non solo ha affermato con sicurezza di essere innamorata dell'uomo, ma ha anche dichiarato che, almeno per lei, si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Ma cosa penserà di tutto questo il diretto interessato? La redazione del settimanale ha sentito anche lui, e le sue parole hanno stupito tutti!

