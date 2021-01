Taglia la gola a una 21enne con una taglierina: a 6 anni aveva assistito al rapimento della sorella (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’uomo che è stato incriminato lo scorso 17 dicembre per l‘omicidio di una giovane donna di 21 anni a Tolosa alla fine di luglio, non è un imputato come gli altri: è Jean-Baptiste Rambla, purtroppo noto alla cronaca nera perché a 6 anni vide rapire la sorellina di 8 anni, ritrovata morta poco dopo. Per l’omicidio di cui fu ghigliottinato Christian Ranucci, Jean-Baptiste Rambla è passato nel corso degli anni dal ruolo di vittima a quello di carnefice. Decenni dopo, Jean-Baptiste Rambla da vittima è diventato carnefice, confessando di aver ucciso la 21enne perché l’aveva guardato “nel modo sbagliato”. Uccisa per uno “sguardo sbagliato” Il corpo di Cintia Lunimbu, 21 anni, è stato ritrovato il 27 luglio 2017 a Tolosa: la ragazza era riversa in una pozza di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’uomo che è stato incriminato lo scorso 17 dicembre per l‘omicidio di una giovane donna di 21a Tolosa alla fine di luglio, non è un imputato come gli altri: è Jean-Baptiste Rambla, purtroppo noto alla cronaca nera perché a 6vide rapire la sorellina di 8, ritrovata morta poco dopo. Per l’omicidio di cui fu ghigliottinato Christian Ranucci, Jean-Baptiste Rambla è passato nel corso deglidal ruolo di vittima a quello di carnefice. Decenni dopo, Jean-Baptiste Rambla da vittima è diventato carnefice, confessando di aver ucciso laperché l’guardato “nel modo sbagliato”. Uccisa per uno “sguardo sbagliato” Il corpo di Cintia Lunimbu, 21, è stato ritrovato il 27 luglio 2017 a Tolosa: la ragazza era riversa in una pozza di ...

