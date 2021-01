Shia LaBeouf | Vanessa Kirby si schiera Dalla parte di chi subisce abusi

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo le accuse rivolte aha scelto di non commentare nello specifico le vicissitudini della sua co-star in Pieces of a Woman,ndosi peròdelle vittime diha dichiarato dirsidi coloro che subiscono, dopo le recenti accuse rivolte contro, con cui l'attrice ha condiviso il set del film Pieces of a Woman. Questa settimana Netflix accoglierà nel suo catalogo streaming Pieces of a Woman, il film diretto da Kornél Mundruczó che vede protagonista la coppia composta dae ...