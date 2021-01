Serie B, Brescia-Vicenza 0-3: i biancorossi sbancano il Rigamonti. La classifica aggiornata (Di martedì 5 gennaio 2021) Zero a tre, è questo il risultato finale di Brescia-Vicenza.I biancorossi sbancano il Rigamonti grazie ad una prestazione maiuscola, attenta e cinica: ad apre le marcature ci ha pensato Da Riva, che ha siglato una doppietta - al 35' prima e al 57' dopo -, di mezzo, anche Cappelletti che castiga di testa Joronen su corner di Giacomelli.Successo d'oro in chiave classifica per il Vicenza di mister Domenico Di Carlo, che tra dieci giorni sfidera il Frosinone allo stadio "Romeo Menti", per la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B.Di seguito, la classifica aggiornata.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Zero a tre, è questo il risultato finale di.Iilgrazie ad una prestazione maiuscola, attenta e cinica: ad apre le marcature ci ha pensato Da Riva, che ha siglato una doppietta - al 35' prima e al 57' dopo -, di mezzo, anche Cappelletti che castiga di testa Joronen su corner di Giacomelli.Successo d'oro in chiaveper ildi mister Domenico Di Carlo, che tra dieci giorni sfidera il Frosinone allo stadio "Romeo Menti", per la gara valida per la diciottesima giornata del campionato diB.Di seguito, la.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

