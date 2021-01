Sci di fondo | Tour de Ski Dobbiaco 2020 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ildella tappa di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci die per ilde Ski. Dopo i primi giorni a Val Mustair, prosegue la competizione di inizio anno in Alto Adige, dove gli atleti si sfideranno in due gare. Martedì 5 gennaio inla 10 km femminile e la 15 km maschile, mentre mercoledì 6 si disputeranno gli inseguimenti. Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player, mentre Sportface.it seguirà il weekend con dirette scritte aggiornate minuto per minuto, cronache e aggiornamenti. ILCOMPLETO Martedì 5 gennaioore 13:00 – 10 km femminile ore 14:45 – 15 km maschile Mercoledì 6 gennaio ore 13:30 – Inseguimento 10 km ...